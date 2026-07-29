Трамп отвлекся от прощания с Грэмом*, чтобы раздать подчиненным конфеты

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп присутствовал на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.

Трамп поделился конфетами, освежающими дыхание, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой американского Минфина Скоттом Бессентом во время церемонии.

Предложение конфет вызвало у Вэнса и Бессента удивление, но они приняли угощение.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отвлекся от церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, чтобы поделиться со своими чиновниками освежающими дыхание конфетами, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник президент, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американского минфина Скотт Бессент , спецпосланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс присутствовали на проходящей в Вашингтонском национальном соборе церемонии прощания. Им бы отведен первый ряд.

В то время, пока присутствующие зачитывали свои прощальные речи, вспоминая деятельность сенатора-русофоба, Трамп решил поделиться с сидящими рядом Вэнсом и Бессентом конфетами, которые он достал из кармана пиджака. Оба были удивлены предложению, но, неловко улыбнувшись, приняли угощение от своего начальника. Согласие подчиненных вызвало у Трампа искреннюю улыбку.

До этого, во время церковных песнопений, президент выглядел заметно скучающим и, в отличие от большинства присутствующих, не смотрел в текст и не пытался подпевать, вместо этого глядя по сторонам.

Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.