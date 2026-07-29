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Трамп отвлекся от прощания с Грэмом*, чтобы раздать подчиненным конфеты - РИА Новости, 29.07.2026
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12:31 29.07.2026
Трамп отвлекся от прощания с Грэмом*, чтобы раздать подчиненным конфеты

Трамп отвлекся от прощания с сенатором Грэмом, чтобы поделиться конфетами

© AP Photo / Jacquelyn MartinЦеремония прощания с Линдси Грэмом*
Церемония прощания с Линдси Грэмом* - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Церемония прощания с Линдси Грэмом*
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп присутствовал на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
  • Трамп поделился конфетами, освежающими дыхание, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой американского Минфина Скоттом Бессентом во время церемонии.
  • Предложение конфет вызвало у Вэнса и Бессента удивление, но они приняли угощение.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отвлекся от церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, чтобы поделиться со своими чиновниками освежающими дыхание конфетами, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник президент, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американского минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс присутствовали на проходящей в Вашингтонском национальном соборе церемонии прощания. Им бы отведен первый ряд.
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В то время, пока присутствующие зачитывали свои прощальные речи, вспоминая деятельность сенатора-русофоба, Трамп решил поделиться с сидящими рядом Вэнсом и Бессентом конфетами, которые он достал из кармана пиджака. Оба были удивлены предложению, но, неловко улыбнувшись, приняли угощение от своего начальника. Согласие подчиненных вызвало у Трампа искреннюю улыбку.
До этого, во время церковных песнопений, президент выглядел заметно скучающим и, в отличие от большинства присутствующих, не смотрел в текст и не пытался подпевать, вместо этого глядя по сторонам.
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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