Трамп менее радушно приветствовал Нетаньяху, чем обычно, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп менее радушно приветствовал Нетаньяху в Белом доме, чем обычно.
- Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в позитивной и продуктивной атмосфере, согласно пресс-службе Белого дома.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп менее радушно приветствовал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме, чем обычно, пишет газета Wall Street Journal.
"Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается", - говорится в сообщении.
В свою очередь неназванный американский чиновник заявил изданию о крепких отношениях между двумя лидерами.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.