В офисе Нетаньяху заявили, что он не говорил с Трампом о горе Пикакс

Хотовели:вопрос о горе Пикакс не поднимался на встрече Трампа и Нетаньяху

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