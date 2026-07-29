В офисе Нетаньяху заявили, что он не говорил с Трампом о горе Пикакс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели заявила, что вопрос о горе Пикакс не поднимался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос о горе Пикакс в Иране не поднимался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, заявила глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели.
"Вопрос о горе Пикакс не поднимался", - заявила Хотовели в комментарии газете Washington Post.
Трамп 21 июля пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг