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В офисе Нетаньяху заявили, что он не говорил с Трампом о горе Пикакс - РИА Новости, 29.07.2026
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04:55 29.07.2026
В офисе Нетаньяху заявили, что он не говорил с Трампом о горе Пикакс

Хотовели:вопрос о горе Пикакс не поднимался на встрече Трампа и Нетаньяху

© AP Photo / Nathan HowardБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели заявила, что вопрос о горе Пикакс не поднимался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос о горе Пикакс в Иране не поднимался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, заявила глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели.
Во вторник Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, то американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги.
"Вопрос о горе Пикакс не поднимался", - заявила Хотовели в комментарии газете Washington Post.
Трамп 21 июля пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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