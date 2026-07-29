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Трамп сообщил, что встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо - РИА Новости, 29.07.2026
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04:08 29.07.2026
Трамп сообщил, что встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

Трамп: встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли «очень хорошо».
  • На встречах обсуждалось много важных вопросов.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп без подробностей сообщил, что встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
"Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social о встрече с Зеленским.
Американский лидер сказал, что встреча с Нетаньяху также прошла очень хорошо.
"Разумеется, обсуждалось много важных тем", - добавил Трамп.
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В миреСШАИзраильДональд ТрампВладимир ЗеленскийБиньямин Нетаньяху
 
 
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