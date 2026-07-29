Трамп сообщил, что встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли «очень хорошо».
- На встречах обсуждалось много важных вопросов.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп без подробностей сообщил, что встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
Американский лидер сказал, что встреча с Нетаньяху также прошла очень хорошо.
"Разумеется, обсуждалось много важных тем", - добавил Трамп.
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