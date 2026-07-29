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В Минобрнауки назвали число амурских тигров в России - РИА Новости, 29.07.2026
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05:18 29.07.2026
В Минобрнауки назвали число амурских тигров в России

РИА Новости: число амурских тигров в России составляет не менее 750 особей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурские тигры
Амурские тигры - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурские тигры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей.
  • Рост численности тигров — результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством.
  • Увеличение популяции амурского тигра привело к росту конфликтных ситуаций с участием хищников, выходящих к населенным пунктам.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В среду отмечается Международный день тигра.
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"В 2013 году в России насчитывалось около 430 амурских тигров. К 2025–2026 году - не менее 750 особей. Это результат системной работы: создание особо охраняемых территорий, борьба с браконьерством, подкормка копытных (кормовой базы тигра). Каждый тигр в России стоит на учете - мониторинг ведется по следам, фотоловушкам и генетическому анализу", - сообщили в пресс-службе.
Старший преподаватель факультета лесного хозяйства Нижегородского ГАТУ имени Л. Я. Флорентьева Наталья Абрамова уточнила, что восстановление популяции амурского тигра поставило перед экологами новую проблему: хищники все чаще выходят к населенным пунктам.
"В 2023–2025 годах число конфликтных ситуаций с участием тигра выросло почти вдвое по сравнению с началом 2020-х. В Приморье за год отлавливают до девяти конфликтных особей. Каждый такой случай разбирается рабочей группой: если тигр не агрессивен и здоров - его реабилитируют и выпускают в глухие районы. Если агрессивен - помещают в зоопарк или хоспис", - отметила Абрамова, слова которой приводятся в сообщении.
Эксперт также рассказала, что амурский тигр - единственный подвид, приспособленный к жизни в снегах. Зимой температура в его ареале опускается до минус 45 градусов. Тигра спасает густой зимний подшерсток длиной до пяти сантиметров и слой жира на брюхе толщиной до 5-6 сантиметров.
При этом длина тела самца может достигать двух метров, длина хвоста – более метра, а высота в холке - около 120 сантиметров. Вес взрослой особи варьируется от 180 до 300 килограммов, самка примерно на четверть меньше.
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