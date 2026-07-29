В Минобрнауки назвали число амурских тигров в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей.

Рост численности тигров — результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством.

Увеличение популяции амурского тигра привело к росту конфликтных ситуаций с участием хищников, выходящих к населенным пунктам.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В среду отмечается Международный день тигра.

"В 2013 году в России насчитывалось около 430 амурских тигров. К 2025–2026 году - не менее 750 особей. Это результат системной работы: создание особо охраняемых территорий, борьба с браконьерством, подкормка копытных (кормовой базы тигра). Каждый тигр в России стоит на учете - мониторинг ведется по следам, фотоловушкам и генетическому анализу", - сообщили в пресс-службе.

Старший преподаватель факультета лесного хозяйства Нижегородского ГАТУ имени Л. Я. Флорентьева Наталья Абрамова уточнила, что восстановление популяции амурского тигра поставило перед экологами новую проблему: хищники все чаще выходят к населенным пунктам.

"В 2023–2025 годах число конфликтных ситуаций с участием тигра выросло почти вдвое по сравнению с началом 2020-х. В Приморье за год отлавливают до девяти конфликтных особей. Каждый такой случай разбирается рабочей группой: если тигр не агрессивен и здоров - его реабилитируют и выпускают в глухие районы. Если агрессивен - помещают в зоопарк или хоспис", - отметила Абрамова, слова которой приводятся в сообщении.

Эксперт также рассказала, что амурский тигр - единственный подвид, приспособленный к жизни в снегах. Зимой температура в его ареале опускается до минус 45 градусов. Тигра спасает густой зимний подшерсток длиной до пяти сантиметров и слой жира на брюхе толщиной до 5-6 сантиметров.