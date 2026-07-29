Росфинмониторинг предупредил о новых схемах мошенников

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с россиянами через чат-боты в мессенджере Telegram, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Там призвали не сообщать личные данные, коды из смс незнакомцам, а также не переходить по направленным ссылкам.