Росфинмониторинг предупредил о новых схемах мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с россиянами через чат-боты в мессенджере Telegram.
- У Росфинмониторинга нет телеграм-ботов, и его представители не связываются с гражданами через мессенджеры.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с россиянами через чат-боты в мессенджере Telegram, говорится в сообщении Росфинмониторинга.
"Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Телеграм. Злоумышленники используют символику ведомства, а в имени чат-бота - сокращение "fedsfm", маскируясь под официальный ресурс службы", - предупреждает ведомство.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что у службы нет телеграм-ботов, представители ведомства не связываются с гражданами через мессенджеры.
Там призвали не сообщать личные данные, коды из смс незнакомцам, а также не переходить по направленным ссылкам.