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Росфинмониторинг предупредил о новых схемах мошенников - РИА Новости, 29.07.2026
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19:59 29.07.2026
Росфинмониторинг предупредил о новых схемах мошенников

Росфинмониторинг: мошенники пытаются связаться с россиянами через Telegram-ботов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с россиянами через чат-боты в мессенджере Telegram.
  • У Росфинмониторинга нет телеграм-ботов, и его представители не связываются с гражданами через мессенджеры.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с россиянами через чат-боты в мессенджере Telegram, говорится в сообщении Росфинмониторинга.
"Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Телеграм. Злоумышленники используют символику ведомства, а в имени чат-бота - сокращение "fedsfm", маскируясь под официальный ресурс службы", - предупреждает ведомство.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что у службы нет телеграм-ботов, представители ведомства не связываются с гражданами через мессенджеры.
Там призвали не сообщать личные данные, коды из смс незнакомцам, а также не переходить по направленным ссылкам.
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