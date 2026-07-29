С Telegram принудительно взыскивают восемь миллионов рублей штрафом

Краткий пересказ от РИА ИИ Приставы в России принудительно взыскивают с мессенджера Telegram 8 миллионов рублей штрафов.

Исполнительные производства на сумму 17,5 миллионов рублей прекращены из-за невозможности установить местоположение должника или его активов.

Долг Telegram по штрафам в России ранее вырос с 9,12 миллиона до 14,2 миллиона рублей.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приставы в России принудительно взыскивают с мессенджера Telegram 8 миллионов рублей штрафов, при этом исполнительные производства еще на 17,5 миллионов рублей прекращены, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В марте РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что долг Telegram по штрафам в России вырос с 9,12 миллиона до 14,2 миллиона рублей.

По данным на 29 июля, с Telegram принудительно взыскивают 8 миллионов рублей штрафов по актам, вынесенным управлением Роскомнадзора по ЦФО и судебным участком в Москве. Соотвествующие три исполнительных производства завели на мессенджер с сентября 2025 года по июль 2026 года.