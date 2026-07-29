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С Telegram принудительно взыскивают восемь миллионов рублей штрафом - РИА Новости, 29.07.2026
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09:32 29.07.2026
С Telegram принудительно взыскивают восемь миллионов рублей штрафом

С Telegram взыскивают 8 млн руб штрафов, он избежал оплаты еще 17,5 млн руб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы в России принудительно взыскивают с мессенджера Telegram 8 миллионов рублей штрафов.
  • Исполнительные производства на сумму 17,5 миллионов рублей прекращены из-за невозможности установить местоположение должника или его активов.
  • Долг Telegram по штрафам в России ранее вырос с 9,12 миллиона до 14,2 миллиона рублей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приставы в России принудительно взыскивают с мессенджера Telegram 8 миллионов рублей штрафов, при этом исполнительные производства еще на 17,5 миллионов рублей прекращены, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что долг Telegram по штрафам в России вырос с 9,12 миллиона до 14,2 миллиона рублей.
По данным на 29 июля, с Telegram принудительно взыскивают 8 миллионов рублей штрафов по актам, вынесенным управлением Роскомнадзора по ЦФО и судебным участком в Москве. Соотвествующие три исполнительных производства завели на мессенджер с сентября 2025 года по июль 2026 года.
При этом принудительное взыскание еще 17,41 миллиона рублей по 24 производствам с Telegram прекращено - в качестве причины значится "отсутствие возможности установить местоположение должника либо его активов". Взыскание по части из этих производств было возобновлено, а затем - снова прекращено.
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