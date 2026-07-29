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ФСБ: Telegram не удалил чаты, используемые Киевом для диверсий - РИА Новости, 29.07.2026
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09:17 29.07.2026
ФСБ: Telegram не удалил чаты, используемые Киевом для диверсий

ФСБ: администрация Telegram не удалила каналы, используемые Киевом для терактов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий и терактов в России.
  • Установлены факты использования Telegram-сервиса «Дайвинчик» украинскими спецслужбами для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
  • Чат-бот «Дайвинчик/Leo» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, однако запрещенная информация и каналы, используемые для противоправной деятельности, не были удалены администрацией Telegram.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, установлены и задокументированы многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.
В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram "Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ*-пропаганды. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России.
"Вместе с тем указанная запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности", - говорится в сообщении.
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