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В Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на женщину на пирсе - РИА Новости, 29.07.2026
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22:32 29.07.2026
В Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на женщину на пирсе

СК: гидроцикл наехал на женщину на пирсе в Татарстане, она госпитализирована

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Днем 29 июля мужчина на гидроцикле совершил опасный маневр и переехал пирс на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе Татарстана.
  • Женщина, отдыхавшая на пирсе, получила травму ноги и была госпитализирована.
  • Судоводителя, совершившего наезд, разыскивают следователи, проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ.
КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на женщину, отдыхавшую на пирсе в Татарстане, и скрылся, она госпитализирована, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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"Предварительно установлено, что днем 29 июля мужчина, управляющий гидроциклом, совершил опасный маневр и переехал пирс, расположенный на территории базы отдыха "Рыбкин дом" в Верхнеуслонском районе, на котором отдыхала женщина", - говорится в сообщении.

Пострадавшая с травмами была направлена в больницу. Судоводителя, совершившего наезд, разыскивают следователи.
Центральным МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Татарская транспортная прокуратура также проверяет обстоятельства наезда гидроцикла на женщину. Надзорное ведомство уточняет, что в результате происшествия женщина получила травму ноги.
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