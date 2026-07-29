В Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на женщину на пирсе

КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на женщину, отдыхавшую на пирсе в Татарстане, и скрылся, она госпитализирована, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.