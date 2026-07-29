В Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на женщину на пирсе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Днем 29 июля мужчина на гидроцикле совершил опасный маневр и переехал пирс на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе Татарстана.
- Женщина, отдыхавшая на пирсе, получила травму ноги и была госпитализирована.
- Судоводителя, совершившего наезд, разыскивают следователи, проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ.
КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на женщину, отдыхавшую на пирсе в Татарстане, и скрылся, она госпитализирована, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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"Предварительно установлено, что днем 29 июля мужчина, управляющий гидроциклом, совершил опасный маневр и переехал пирс, расположенный на территории базы отдыха "Рыбкин дом" в Верхнеуслонском районе, на котором отдыхала женщина", - говорится в сообщении.
Пострадавшая с травмами была направлена в больницу. Судоводителя, совершившего наезд, разыскивают следователи.
Татарская транспортная прокуратура также проверяет обстоятельства наезда гидроцикла на женщину. Надзорное ведомство уточняет, что в результате происшествия женщина получила травму ноги.