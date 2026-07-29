Рейтинг@Mail.ru
Один из якобы атакованных в Египте танкеров принадлежит Греции, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 29.07.2026
Один из якобы атакованных в Египте танкеров принадлежит Греции, пишут СМИ

Reuters: один из якобы атакованных БПЛА в Египте танкеров принадлежит Греции

© СоцсетиПожар в египетском порту Дамиетта
Пожар в египетском порту Дамиетта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети
Пожар в египетском порту Дамиетта
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Дамиетта в Средиземном море вспыхнул пожар на нескольких судах.
  • Агентство Рейтер со ссылкой на Ambrey утверждает, что один из газовозов, попавших под удар беспилотников в порту Дамиетта, принадлежит Греции.
  • Источники в органах безопасности заявили телеканалу Al-Hadath, что сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности.
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey утверждает, что один из газовозов, якобы попавших под удар беспилотников египетском порту Дамиетта в Средиземном море, принадлежит Греции.
Ранее египетская газета Al-Nahar сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба. Затем Рейтер со ссылкой на Ambrey сообщило, что один из танкеров с СПГ, горящих в египетском порту Дамиетта, принадлежит США и был атакован дроном. Позже источники в органах безопасности заявили телеканалу Al-Hadath, что сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности.
«
"Принадлежащий Греции танкер со сжиженным газом, шедший под флагом бермудских островов, попал под удар по меньшей мере одного беспилотника", - передает агентство.
Министерство нефти и природных ресурсов Египта заявило, что пожар охватил два судна, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар в египетском порту Дамиетта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Египте неизвестный дрон атаковал американский танкер, пишут СМИ
Вчера, 19:42
 
В миреГрецияСредиземное мореСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала