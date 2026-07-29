Один из якобы атакованных в Египте танкеров принадлежит Греции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту Дамиетта в Средиземном море вспыхнул пожар на нескольких судах.
- Агентство Рейтер со ссылкой на Ambrey утверждает, что один из газовозов, попавших под удар беспилотников в порту Дамиетта, принадлежит Греции.
- Источники в органах безопасности заявили телеканалу Al-Hadath, что сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности.
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey утверждает, что один из газовозов, якобы попавших под удар беспилотников египетском порту Дамиетта в Средиземном море, принадлежит Греции.
Ранее египетская газета Al-Nahar сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба. Затем Рейтер со ссылкой на Ambrey сообщило, что один из танкеров с СПГ, горящих в египетском порту Дамиетта, принадлежит США и был атакован дроном. Позже источники в органах безопасности заявили телеканалу Al-Hadath, что сообщения об атаке БПЛА на египетский порт Дамиетта не соответствуют действительности.
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"Принадлежащий Греции танкер со сжиженным газом, шедший под флагом бермудских островов, попал под удар по меньшей мере одного беспилотника", - передает агентство.
Министерство нефти и природных ресурсов Египта заявило, что пожар охватил два судна, погибших и пострадавших в результате пожара нет.