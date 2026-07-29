Таксиста, который отказался везти ветерана СВО без ноги, депортировали

Краткий пересказ от РИА ИИ Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО без руки и ноги, депортировали из России.

Въезд таксиста в РФ закрыли до 2032 года, его патент аннулировали.

Ранее ветеран и его жена уже сталкивались с подобным поведением таксистов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО без руки и ноги в подмосковном Одинцово, депортировали из России и закрыли въезд в страну до 2032 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Как рассказала РИА Новости жена ветерана СВО Кирилла Загородникова Анастасия, 14 июля они вместе с супругом вызвали такси, чтобы поехать к протезисту из Одинцово Москву , однако водитель, приехав на заказ, развернулся и уехал. По мнению девушки, таксист отказался везти их из-за инвалидности супруга.

Анастасия добавила, что ранее они уже не раз сталкивались с подобным поведением таксистов, когда боец передвигался на инвалидной коляске.

По данным полиции, иностранец находился в РФ на законных основаниях, а его патент был оплачен до августа 2026 года. Однако 17 июля после произошедшего иностранцу закрыли въезд в РФ до 2032 года, его патент аннулировали.

"Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны", - сказали в пресс-службе.