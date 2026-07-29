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Таксиста, который отказался везти ветерана СВО без ноги, депортировали - РИА Новости, 29.07.2026
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00:10 29.07.2026 (обновлено: 00:11 29.07.2026)
Таксиста, который отказался везти ветерана СВО без ноги, депортировали

РИА Новости: таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО без ноги, депортировали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО без руки и ноги, депортировали из России.
  • Въезд таксиста в РФ закрыли до 2032 года, его патент аннулировали.
  • Ранее ветеран и его жена уже сталкивались с подобным поведением таксистов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО без руки и ноги в подмосковном Одинцово, депортировали из России и закрыли въезд в страну до 2032 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Как рассказала РИА Новости жена ветерана СВО Кирилла Загородникова Анастасия, 14 июля они вместе с супругом вызвали такси, чтобы поехать к протезисту из Одинцово в Москву, однако водитель, приехав на заказ, развернулся и уехал. По мнению девушки, таксист отказался везти их из-за инвалидности супруга.
Анастасия добавила, что ранее они уже не раз сталкивались с подобным поведением таксистов, когда боец передвигался на инвалидной коляске.
По данным полиции, иностранец находился в РФ на законных основаниях, а его патент был оплачен до августа 2026 года. Однако 17 июля после произошедшего иностранцу закрыли въезд в РФ до 2032 года, его патент аннулировали.
"Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.
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РоссияМоскваОдинцово
 
 
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