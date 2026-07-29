Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле

Краткий пересказ от РИА ИИ Минтранс России разрабатывает изменения в законодательство для повышения доступности поездок в такси для семей с детьми.

Ведомство совместно с «Яндекс Такси» ведет разработку дорожной карты для повышения доступности перевозок в такси для пассажиров с детьми.

С 1 июня 2026 года в Уфе начнет действовать пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30 % на детские поездки, по результатам которого будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, в частности разработал соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту для этих целей вместе с "Яндексом", сообщили РИА Новости в министерстве.

"Минтранс работает над внесением изменений в закон о такси, предусматривающих особенности формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что совместно с " Яндекс Такси " ведут разработку дорожной карты, целью которой является повышение доступности перевозок в такси для пассажиров с детьми, в том числе многодетных семей.

В министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется Минтрансом совместно с "Яндекс Такси" и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.