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Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле - РИА Новости, 29.07.2026
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00:46 29.07.2026
Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле

РИА Новости: Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси на улице в Москве
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль такси на улице в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России разрабатывает изменения в законодательство для повышения доступности поездок в такси для семей с детьми.
  • Ведомство совместно с «Яндекс Такси» ведет разработку дорожной карты для повышения доступности перевозок в такси для пассажиров с детьми.
  • С 1 июня 2026 года в Уфе начнет действовать пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30 % на детские поездки, по результатам которого будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, в частности разработал соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту для этих целей вместе с "Яндексом", сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минтранс работает над внесением изменений в закон о такси, предусматривающих особенности формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти", - говорится в сообщении.
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Также в ведомстве отметили, что совместно с "Яндекс Такси" ведут разработку дорожной карты, целью которой является повышение доступности перевозок в такси для пассажиров с детьми, в том числе многодетных семей.
В министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется Минтрансом совместно с "Яндекс Такси" и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.
"По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы", - добавили в ведомстве.
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ОбществоРеспублика БашкортостанУфаЯндекс.ТаксиЯндексРоссия
 
 
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