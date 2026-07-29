В Паттайе ищут двух подозреваемых в причастности к исчезновению Назимовых

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"Полиция пока не смогла найти ни одного из двух подозреваемых. По последним сведениям, полицейские попытались арестовать Тхонга у него дома, но не нашли его там. Сестра подозреваемого рассказала им, что ее брат вместе с Понгом появлялись у них в доме, но быстро ушли. Она еще сказала, что Понг был одет, как полицейский, и при нем было огнестрельное оружие, причем он был весь в грязи и земле", - рассказала волонтер.