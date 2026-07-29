В Паттайе ищут двух подозреваемых в причастности к исчезновению Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Паттайи разыскивает двух граждан Таиланда, подозреваемых в причастности к исчезновению двоих россиян, брата и сестры Назимовых.
- Подозреваемых видели местные жители в лесу недалеко от места, где потом нашли закопанный мотоцикл пропавших Дианы и Романа.
- Полиция пока не смогла найти ни одного из двух подозреваемых, несмотря на попытку ареста одного из них у него дома.
БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Полиция Паттайи разыскивает двух граждан Таиланда, подозреваемых в причастности к исчезновению двоих россиян, брата и сестры Назимовых, сообщила РИА Новости в среду Светлана Шерстобоева, лидер группы российских волонтеров, которые участвуют в розыске пропавших.
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"Полиция Паттайи сейчас разыскивает тайца, местного жителя по имени Понг, он же Тхану Кэттхонг, и его предполагаемого соучастника, тоже тайца, Тхонга. Этих людей видели местные жители в лесу недалеко от места, где потом нашли закопанный мотоцикл пропавших Дианы и Романа", - сообщила агентству волонтер.
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Шерстобоева добавила, что, по информации полиции, в прошлом Понг дважды арестовывался за незаконное владение огнестрельным оружием и один раз – по подозрению в похищении несовершеннолетнего.
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"Полиция пока не смогла найти ни одного из двух подозреваемых. По последним сведениям, полицейские попытались арестовать Тхонга у него дома, но не нашли его там. Сестра подозреваемого рассказала им, что ее брат вместе с Понгом появлялись у них в доме, но быстро ушли. Она еще сказала, что Понг был одет, как полицейский, и при нем было огнестрельное оружие, причем он был весь в грязи и земле", - рассказала волонтер.
Новостной портал "Пхаттхайя, чут кэт хет" ("Паттайя, место происшествия") опубликовал видео попытки полицейских задержать Тхонга и Понга в доме Тхонга. На видео полицейские, окружившие дом, пригнувшись у забора с пистолетами в руках, пытаются докричаться до подозреваемых, однако не получают ответа. Один из полицейских командует: "Безоружных вперед не пускать!". Однако в доме ни одного из двоих подозреваемых не оказывается.
Ранее сообщалось, что утром в среду полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших россиян в лесу в 200 метрах от автотрассы на юге Паттайи.
В Таиланде нашли мотоцикл пропавших россиян
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Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ночью с 25 на 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени 26 июля. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (Срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В Паттайе идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.