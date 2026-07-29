В Таганроге саперы завершили работу на месте ЧС после воздушной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ Саперы завершили работу на месте ЧС в Таганроге после воздушной атаки.

Эвакуированным жильцам разрешили вернуться в дома.

Специалисты приступили к обследованию технического состояния поврежденного дома и подомовому обходу для оценки ущерба.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Саперы завершили работу в Таганроге Ростовской области на месте ЧС после воздушной атаки, эвакуированным с данной территории жильцам разрешили вернуться в дома, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как информировал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь , в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Территория на месте ЧС была оцеплена, движение транспорта изменено.

"На месте ЧС саперы завершили работу. Жители домов, которые попадали в зону ЧС и были эвакуированы, могут возвращаться", - написала Камбулова на платформе "Макс". Она добавила, что движение транспорта до площади Авиаторов полностью восстановлено.

Специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. Поступило 17 обращений от собственников частных домов.

"Что касается дома на улице Инструментальной, который получил серьезные повреждения. Его жители были эвакуированы. Все они приняли решение разместиться временно у родственников", - сообщила глава города.