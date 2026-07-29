В Таганроге более 50 человек находятся в ПВР после воздушной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге более 50 человек, включая восьмерых детей, находятся в пункте временного размещения после ночной воздушной атаки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Таганроге Ростовской области после ночной воздушной атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.
"На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Из пострадавшего дома эвакуированы жильцы. Сейчас в пункте временного размещения находятся 52 человека, из которых - 8 детей", - написал губернатор на платформе "Макс".
Он добавил, что территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания, подчеркнул губернатор.