В Таганроге более 50 человек находятся в ПВР после воздушной атаки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Таганроге Ростовской области после ночной воздушной атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания, подчеркнул губернатор.