В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге эвакуировали людей в районе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.
- Это нужно для работы саперов после воздушной атаки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Людей эвакуировали от площади Авиаторов до улицы Спортивной в Таганроге Ростовской области для работы по ликвидации последствий воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, ночью над регионом было уничтожено около 60 БПЛА и ракеты. При падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.
"На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы... Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в границах: от площади Авиаторов до улицы Спортивной", - написала Камбулова на платформе "Макс".
Она добавила, что территория оцеплена и попросила водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.
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