В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Людей эвакуировали от площади Авиаторов до улицы Спортивной в Таганроге Ростовской области для работы по ликвидации последствий воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она добавила, что территория оцеплена и попросила водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.