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В России заработает новый ГОСТ на творожные сырки - РИА Новости, 29.07.2026
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00:17 29.07.2026
В России заработает новый ГОСТ на творожные сырки

РИА Новости: в России заработает новый ГОСТ на творожные сырки

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГлазированные сырки на конвейере
Глазированные сырки на конвейере - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Глазированные сырки на конвейере. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, который начнет действовать с 1 января 2028 года.
  • Согласно новому ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, а творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию.
  • Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5 % до 26 %, влаги — от 33 % до 55 %, содержание сахарозы не должно превышать 32 %, а кислотность — 220 градусов Тернера.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на творожные сырки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Стандарт распространяется на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке и устанавливает требования к их качеству. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года, при этом производители смогут применять его досрочно.
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Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. У замороженных сырков после размораживания допускаются капли влаги на поверхности глазури.
Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость.
Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5% до 26%, влаги - от 33% до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%, а кислотность - 220 градусов Тернера.
В документе отмечается, что сырок не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Для производства сырков можно использовать использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар.
В качестве добавок при производстве сырков можно использовать ваниль, какао, корицу, изюм, курагу, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, семена подсолнечника и другие.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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