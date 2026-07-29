В России заработает новый ГОСТ на творожные сырки

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, который начнет действовать с 1 января 2028 года.

Согласно новому ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, а творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию.

Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5 % до 26 %, влаги — от 33 % до 55 %, содержание сахарозы не должно превышать 32 %, а кислотность — 220 градусов Тернера.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на творожные сырки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

Стандарт распространяется на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке и устанавливает требования к их качеству. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года, при этом производители смогут применять его досрочно.

Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. У замороженных сырков после размораживания допускаются капли влаги на поверхности глазури.

Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость.

Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5% до 26%, влаги - от 33% до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%, а кислотность - 220 градусов Тернера.

В документе отмечается, что сырок не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Для производства сырков можно использовать использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар.