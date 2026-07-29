ВС России поразили сухогруз около острова Змеиный

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поразили в Черном море сухогруз, осуществлявший доставку снаряжения для ВСУ в порт Одессы, сообщило в среду Минобороны РФ.