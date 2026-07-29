ВС России поразили сухогруз около острова Змеиный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили сухогруз в Черном море, который осуществлял доставку снаряжения для ВСУ в порт Одессы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поразили в Черном море сухогруз, осуществлявший доставку снаряжения для ВСУ в порт Одессы, сообщило в среду Минобороны РФ.
В течение дня ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражен на переходе морем (северо-западнее острова Змеиный) сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса", - говорится в сообщении.