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Воробьев вручил госнаграды бойцам СВО из Подмосковья - РИА Новости, 29.07.2026
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16:09 29.07.2026 (обновлено: 16:32 29.07.2026)
Воробьев вручил госнаграды бойцам СВО из Подмосковья

Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам СВО из Подмосковья

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Все они служат в легендарных боевых соединениях – отрядах БАРС и бригаде беспилотной авиации “ГРОМ "Каскад"”. В зоне СВО они выполняют самые разные задачи – штурмуют позиции, уничтожают технику, противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют критически важные объекты, эвакуируют мирных жителей. Уже сотни из них удостоены орденов и медалей", – указано в сообщении пресс-службы правительства.
Глава региона вручил государственные награды еще семерым бойцам. Это участники СВО из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского, Жуковского.
"Разрешите поприветствовать бойцов двух наших легендарных подразделений – БАРС и “ГРОМ "Каскад"”. Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых, важных дел: кто-то был волонтером, кто-то врачом. Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь. Мы знаем, какие сложные боевые задачи вы решаете – делаете все, что требуют сегодня время и наша страна", – приводит пресс-служба регправительства слова Воробьева.
Он отметил, что каждый присутствующий – очень достойный, профессиональный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности.
"Хочу вас поздравить и сказать особые слова благодарности членам ваших семей. Близкие, дети, их поддержка – это самое дорогое, что есть у каждого из нас", – сказал Воробьев.
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Новости ПодмосковьяСВОМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскКотельникиАндрей Воробьев
 
 
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