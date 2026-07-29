Воробьев вручил госнаграды бойцам СВО из Подмосковья

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Все они служат в легендарных боевых соединениях – отрядах БАРС и бригаде беспилотной авиации “ГРОМ "Каскад"”. В зоне СВО они выполняют самые разные задачи – штурмуют позиции, уничтожают технику, противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют критически важные объекты, эвакуируют мирных жителей. Уже сотни из них удостоены орденов и медалей", – указано в сообщении пресс-службы правительства.

Глава региона вручил государственные награды еще семерым бойцам. Это участники СВО из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского, Жуковского.

"Разрешите поприветствовать бойцов двух наших легендарных подразделений – БАРС и “ГРОМ "Каскад"”. Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых, важных дел: кто-то был волонтером, кто-то врачом. Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь. Мы знаем, какие сложные боевые задачи вы решаете – делаете все, что требуют сегодня время и наша страна", – приводит пресс-служба регправительства слова Воробьева.

Он отметил, что каждый присутствующий – очень достойный, профессиональный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности.