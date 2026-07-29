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Комбат "Запада" рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 29.07.2026
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Комбат "Запада" рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане

Октябрь: остатки ВСУ в Красном Лимане попрятались по подвалам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир батальона 37-го мотострелкового полка с позывным Октябрь сообщил, что противник в Красном Лимане не оказывает особого сопротивления и в основном находится в подвальных помещениях.
  • Батальон производит зачистку, пытаясь найти оставшегося противника, который маскируется под мирное население.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оставшийся в Красном Лимане противник особо не сопротивляется, в основном находится в подвальных помещениях и в прямой контакт с российскими бойцами не вступает, рассказал командир батальона 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Октябрь.
"Батальон задачу свою выполняет, закрепился в Красном Лимане. Противник особых сопротивлений не оказывает. В основной массе находится в подвальных помещениях, в прямой контакт не вступает. В случае боестолкновения старается отойти", - сказал Октябрь, слова которого приводит Минобороны РФ.
В настоящее время батальон производит зачистку, добавил Октябрь. "Мы пытаемся найти оставшегося противника – в подвалах, каждый дом зачищается полностью. Плюс противник маскируется под мирное население, прячется, соответственно, мы их выявляем", - - отметил он.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 3 июля заявил о том, что в ДНР завершается освобождение Красного Лимана - важного административного центра и крупного логистического узла. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
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