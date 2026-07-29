Комбат "Запада" рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оставшийся в Красном Лимане противник особо не сопротивляется, в основном находится в подвальных помещениях и в прямой контакт с российскими бойцами не вступает, рассказал командир батальона 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Октябрь.