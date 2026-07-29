Комбат "Запада" рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир батальона 37-го мотострелкового полка с позывным Октябрь сообщил, что противник в Красном Лимане не оказывает особого сопротивления и в основном находится в подвальных помещениях.
- Батальон производит зачистку, пытаясь найти оставшегося противника, который маскируется под мирное население.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оставшийся в Красном Лимане противник особо не сопротивляется, в основном находится в подвальных помещениях и в прямой контакт с российскими бойцами не вступает, рассказал командир батальона 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Октябрь.
"Батальон задачу свою выполняет, закрепился в Красном Лимане. Противник особых сопротивлений не оказывает. В основной массе находится в подвальных помещениях, в прямой контакт не вступает. В случае боестолкновения старается отойти", - сказал Октябрь, слова которого приводит Минобороны РФ.
В настоящее время батальон производит зачистку, добавил Октябрь. "Мы пытаемся найти оставшегося противника – в подвалах, каждый дом зачищается полностью. Плюс противник маскируется под мирное население, прячется, соответственно, мы их выявляем", - - отметил он.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 3 июля заявил о том, что в ДНР завершается освобождение Красного Лимана - важного административного центра и крупного логистического узла. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.