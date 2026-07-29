ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 14 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 14 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожено до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области.