ВСУ за сутки потеряли более 330 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли более 330 военных и военную технику: три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Правда, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольское и Мировка Запорожской области.
"Противник потерял свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в ведомстве.