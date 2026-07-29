ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и военную технику в зоне ответственности российской группировки "Запад".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военных за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской Области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.