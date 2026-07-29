Свищев высказался о попытке НОК Украины оспорить восстановление статуса ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НОК Украины подал иск в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР.
- Дмитрий Свищев заявил, что попытка НОК Украины оспорить решение МОК не принесет результата.
- По мнению Свищева, украинской стороне следует сосредоточиться на развитии собственного спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что попытка Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) не принесет результата.
«
"Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги", - сказал Свищев.
По мнению депутата, украинской стороне следует сосредоточиться на развитии собственного спорта. "Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные", - добавил Свищев.