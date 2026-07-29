Свищев высказался о попытке НОК Украины оспорить восстановление статуса ОКР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости . Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что попытка Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) не принесет результата.

"Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги", - сказал Свищев.

По мнению депутата, украинской стороне следует сосредоточиться на развитии собственного спорта. "Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные", - добавил Свищев.