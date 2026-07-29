Рейтинг@Mail.ru
Свищев высказался о попытке НОК Украины оспорить восстановление статуса ОКР - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 29.07.2026 (обновлено: 16:34 29.07.2026)
Свищев высказался о попытке НОК Украины оспорить восстановление статуса ОКР

Свищев назвал бесперспективной попытку Украины оспорить восстановление прав ОКР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НОК Украины подал иск в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР.
  • Дмитрий Свищев заявил, что попытка НОК Украины оспорить решение МОК не принесет результата.
  • По мнению Свищева, украинской стороне следует сосредоточиться на развитии собственного спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что попытка Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) не принесет результата.
Ранее НОК Украины сообщил об иске в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.
«
"Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги", - сказал Свищев.
По мнению депутата, украинской стороне следует сосредоточиться на развитии собственного спорта. "Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные", - добавил Свищев.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
"Разве тренд по России завершился?" Фетисов высказался об апелляции Украины
Вчера, 16:18
 
СпортДмитрий СвищевСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    В. Синью
    Л. Самсонова
    22
    66
  • Футбол
    Закончен (П)
    Кайрат
    Омония
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Ларн
    5
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лех
    Орхус
    1
    5
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    А. Захарова
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Гурник Забже
    Фенербахче
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    Т. ЦяньхуэйС. Ифань
    42
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала