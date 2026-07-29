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На реке в Пермском крае опрокинулось судно с тремя людьми - РИА Новости, 29.07.2026
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09:24 29.07.2026
На реке в Пермском крае опрокинулось судно с тремя людьми

На реке в Пермском крае опрокинулось судно, один пассажир пропал без вести

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маломерное судно с тремя людьми на борту столкнулось с подводным препятствием и затонуло на реке Чусовой.
  • Один из пассажиров маломерного судна пропал без вести.
  • СК организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Маломерное судно с тремя людьми опрокинулось на пермской реке Чусовой после столкновения с преградой, ведутся поиски одного из пассажиров, сообщают центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и транспортная прокуратура.
По данным ведомства, вечером во вторник на реке Чусовой, недалеко от деревни Архиповские Бараки в Чусовском районе, маломерное судно столкнулось с подводным препятствием и затонуло. На борту находились трое человек, один из которых пропал без вести.
"Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - говорится в сообщении СК.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организованы поисково-спасательные мероприятия. Также надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота.
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ПроисшествияЧусовойРоссияЧусовской районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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