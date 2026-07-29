На реке в Пермском крае опрокинулось судно с тремя людьми

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Маломерное судно с тремя людьми опрокинулось на пермской реке Чусовой после столкновения с преградой, ведутся поиски одного из пассажиров, сообщают центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и транспортная прокуратура.