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Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно - РИА Новости, 29.07.2026
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01:28 29.07.2026
Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

Ульянов назвал надменными первые комментарии Киева о нападении на иранское судно

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате которого один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными, Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
"Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя заявление Аракчи.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Аракчи призвал Украину возместить убытки после удара по иранскому судну
Вчера, 22:49
 
В миреУкраинаРоссияКиевАббас АракчиМихаил Ульянов (дипломат)Андрей СибигаМИД Ирана
 
 
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