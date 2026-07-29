Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате которого один моряк погиб, еще один получил ранения.
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными, Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
"Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя заявление Аракчи.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.