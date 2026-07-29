Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными, Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.