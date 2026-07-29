Рейтинг@Mail.ru
Суд признал журналистку Шипачеву виновной в организации финансирования ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 29.07.2026
Суд признал журналистку Шипачеву виновной в организации финансирования ВСУ

Осужденная журналистка Шипачева организовала канал финансирования ВСУ

© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийОглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену.
  • Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты.
  • Переданные украинской стороне реквизиты банковских карт журналистки использовались для закупок снаряжения, вооружения и дронов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду Мосгорсуд признал Шипачеву виновной по статье о государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы, сообщил агентству один из участников процесса. Слушания проходили в закрытом режиме.
"Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальнов на территории России посредством криптовалюты", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что журналистка передала украинской стороне реквизиты своих банковских карт, на которых аккумулировались денежные средства, конвертировались в криптовалюту и выводились в Украину.
На эти средства, по его данным, закупались снаряжение и вооружение для украинской армии, а также дроны, которыми наносились удары по российской армии и мирным жителям.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала