Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену.
- Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты.
- Переданные украинской стороне реквизиты банковских карт журналистки использовались для закупок снаряжения, вооружения и дронов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду Мосгорсуд признал Шипачеву виновной по статье о государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы, сообщил агентству один из участников процесса. Слушания проходили в закрытом режиме.
"Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальнов на территории России посредством криптовалюты", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что журналистка передала украинской стороне реквизиты своих банковских карт, на которых аккумулировались денежные средства, конвертировались в криптовалюту и выводились в Украину.
На эти средства, по его данным, закупались снаряжение и вооружение для украинской армии, а также дроны, которыми наносились удары по российской армии и мирным жителям.