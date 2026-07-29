Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене

Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену.

Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты.

Переданные украинской стороне реквизиты банковских карт журналистки использовались для закупок снаряжения, вооружения и дронов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

В среду Мосгорсуд признал Шипачеву виновной по статье о государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы, сообщил агентству один из участников процесса. Слушания проходили в закрытом режиме.

"Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальнов на территории России посредством криптовалюты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что журналистка передала украинской стороне реквизиты своих банковских карт, на которых аккумулировались денежные средства, конвертировались в криптовалюту и выводились в Украину.