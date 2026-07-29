Суд продлил арест блогерши Аташян, обвиняемой в мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Хамовнический суд Москвы продлил арест блогерши Хатуны Аташян до сентября.

Ей вменяют мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продлил до сентября арест Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Аташян вменяется мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба (части 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ ), она была арестована Хамовническим судом Москвы в начале июня.

"Ходатайство следствия удовлетворить… Продлить срок содержания под стражей на один месяц", - огласила решение судья.

В ходе заседания защита девушки просила изменить меру пресечения на домашний арест в связи с наличием у девушки тяжелого заболевания и ухудшения состояния в СИЗО. Сама Аташян поддержала защитника и попросила отпустить ее домой, так как она "хочет работать".