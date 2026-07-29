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Суд продлил арест блогерши Аташян, обвиняемой в мошенничестве - РИА Новости, 29.07.2026
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18:20 29.07.2026
Суд продлил арест блогерши Аташян, обвиняемой в мошенничестве

Суд продлил до сентября арест обвиняемой в мошенничестве блогерши Аташян

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамовнический суд Москвы продлил арест блогерши Хатуны Аташян до сентября.
  • Ей вменяют мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продлил до сентября арест Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Аташян вменяется мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба (части 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ), она была арестована Хамовническим судом Москвы в начале июня.
"Ходатайство следствия удовлетворить… Продлить срок содержания под стражей на один месяц", - огласила решение судья.
В ходе заседания защита девушки просила изменить меру пресечения на домашний арест в связи с наличием у девушки тяжелого заболевания и ухудшения состояния в СИЗО. Сама Аташян поддержала защитника и попросила отпустить ее домой, так как она "хочет работать".
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян. Она размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
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