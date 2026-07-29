Суд отложил разбирательство по иску КУМЗ к "Русалу"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Свердловской области отложил судебное разбирательство по иску Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) к подразделению «Русала» — «Русал — Торговый дом» на 4,8 миллиарда рублей до 31 августа.

Иск связан с претензиями КУМЗа к «Русалу» по поводу завышения цен на внутреннем рынке.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отложил на конец августа судебное разбирательство по иску Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) к подразделению "Русала" - "Русал - Торговый дом" на 4,8 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

КУМЗ подал иск почти на 5 миллиардов рублей в суд в мае. Как тогда пояснил РИА Новости источник, знакомый с деталями иска, претензии связаны с завышением цен на внутреннем рынке.

Согласно материалам дела, судебное заседание отложено до 31 августа.

В марте Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) выдала предупреждение " Русалу ", чтобы компания до 30 апреля изменила условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ. Сроки продлевались дважды еще на месяц, однако в середине июля служба возбудила дело за неисполнение предупреждения.