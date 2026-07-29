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Суд отложил разбирательство по иску КУМЗ к "Русалу" - РИА Новости, 29.07.2026
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17:38 29.07.2026
Суд отложил разбирательство по иску КУМЗ к "Русалу"

Суд отложил на конец августа разбирательство по иску КУМЗ к "Русалу"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Свердловской области отложил судебное разбирательство по иску Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) к подразделению «Русала» — «Русал — Торговый дом» на 4,8 миллиарда рублей до 31 августа.
  • Иск связан с претензиями КУМЗа к «Русалу» по поводу завышения цен на внутреннем рынке.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отложил на конец августа судебное разбирательство по иску Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) к подразделению "Русала" - "Русал - Торговый дом" на 4,8 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
КУМЗ подал иск почти на 5 миллиардов рублей в суд в мае. Как тогда пояснил РИА Новости источник, знакомый с деталями иска, претензии связаны с завышением цен на внутреннем рынке.
Согласно материалам дела, судебное заседание отложено до 31 августа.
В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Русалу", чтобы компания до 30 апреля изменила условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ. Сроки продлевались дважды еще на месяц, однако в середине июля служба возбудила дело за неисполнение предупреждения.
Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) - многопрофильная компания, выпускающая 70 тысяч наименований продукции из 150 алюминиевых и магниевых сплавов. КУМЗ почти полностью принадлежит АО "Алюминиевые продукты – холдинг", связанному с "Инвенсилом" и "Реновой".
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