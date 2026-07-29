Суд в Москве вернул МОЭК ее иск к посольству Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы вернул иск МОЭК к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей из-за отсутствия доказательств соблюдения досудебного урегулирования спора.

С июля 2023 года арбитражный суд Москвы по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой.

МОЭК подала 15 исков, которые были полностью удовлетворены судом, ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) ее иск к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Истцом не представлено доказательств соблюдения досудебного урегулирования спора, не представлены доказательства направления претензии в адрес ответчика", - пояснил суд такое решение.

Иск о взыскании долга и неустойки поступил в суд 24 июля. Более подробно основания исковых требований не уточнялись. Впрочем, все предыдущие споры МОЭК с посольством Украины связаны с двумя договорами 2009 года на обеспечение теплом и горячей водой.

Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим договорам. В настоящее время принят к производству, но еще не рассмотрен иск на сумму около 5,5 миллиона рублей.

Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года.

После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 15 исков.

Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.