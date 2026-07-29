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Суд в Москве вернул МОЭК ее иск к посольству Украины - РИА Новости, 29.07.2026
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17:04 29.07.2026
Суд в Москве вернул МОЭК ее иск к посольству Украины

Суд в Москве вернул МОЭК ее иск к посольству Украины на 8,6 млн

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы вернул иск МОЭК к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей из-за отсутствия доказательств соблюдения досудебного урегулирования спора.
  • С июля 2023 года арбитражный суд Москвы по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой.
  • МОЭК подала 15 исков, которые были полностью удовлетворены судом, ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) ее иск к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Истцом не представлено доказательств соблюдения досудебного урегулирования спора, не представлены доказательства направления претензии в адрес ответчика", - пояснил суд такое решение.
Иск о взыскании долга и неустойки поступил в суд 24 июля. Более подробно основания исковых требований не уточнялись. Впрочем, все предыдущие споры МОЭК с посольством Украины связаны с двумя договорами 2009 года на обеспечение теплом и горячей водой.
Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим договорам. В настоящее время принят к производству, но еще не рассмотрен иск на сумму около 5,5 миллиона рублей.
Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года.
После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 15 исков.
Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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