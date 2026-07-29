Суд утвердил приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд признал законным 16-летний приговор Владимиру Николенко*.

Боевик, вооруженный гранатами Ф-1 и автоматом АК-74, незаконно вторгся в Россию в составе украинских вооруженных формирований в Суджанском районе Курской области.

Адвокат Николенко* не согласился с назначенным наказанием и попросил о его смягчении, но коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены или изменения принятых судебных решений.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 16-летний приговор боевику Владимиру Николенко* за вторжение в Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как ранее сообщали в СК РФ , 28 сентября 2024 года Николенко*, вооруженный гранатами Ф-1 и автоматом АК-74, незаконно вторгся в Россию в составе украинских вооруженных формирований в Суджанском районе Курской области. В селе Ольговка обстреливал российских военнослужащих и мирных жителей, препятствуя их эвакуации. В ходе боевых действий Николенко* был задержан российскими военнослужащими.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы. Адвокат, не оспаривая установленные судом фактические обстоятельства уголовного дела и виновность осужденного, не согласился с назначенным наказанием, в связи с чем попросил о его смягчении.

"Коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены или изменения принятых судебных решений, признав их законными и обоснованными", - рассказали в пресс-службе.