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Суд утвердил приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2026
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16:37 29.07.2026
Суд утвердил приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область

Суд утвердил 16-летний приговор боевику Николенко за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд признал законным 16-летний приговор Владимиру Николенко*.
  • Боевик, вооруженный гранатами Ф-1 и автоматом АК-74, незаконно вторгся в Россию в составе украинских вооруженных формирований в Суджанском районе Курской области.
  • Адвокат Николенко* не согласился с назначенным наказанием и попросил о его смягчении, но коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены или изменения принятых судебных решений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 16-летний приговор боевику Владимиру Николенко* за вторжение в Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как ранее сообщали в СК РФ, 28 сентября 2024 года Николенко*, вооруженный гранатами Ф-1 и автоматом АК-74, незаконно вторгся в Россию в составе украинских вооруженных формирований в Суджанском районе Курской области. В селе Ольговка обстреливал российских военнослужащих и мирных жителей, препятствуя их эвакуации. В ходе боевых действий Николенко* был задержан российскими военнослужащими.
Суд назначил ему 16 лет лишения свободы. Адвокат, не оспаривая установленные судом фактические обстоятельства уголовного дела и виновность осужденного, не согласился с назначенным наказанием, в связи с чем попросил о его смягчении.
"Коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены или изменения принятых судебных решений, признав их законными и обоснованными", - рассказали в пресс-службе.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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