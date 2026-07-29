Журналистке Шипачевой вынесли приговор за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии за госизмену.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии журналистку Дарью Шипачеву по обвинению в государственной измене, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд признал Шипачеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", - рассказал собеседник агентства.
Слушания проходили в закрытом режиме.