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Журналистке Шипачевой вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 29.07.2026
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15:08 29.07.2026 (обновлено: 15:15 29.07.2026)
Журналистке Шипачевой вынесли приговор за госизмену

Суд приговорил журналистку Шипачеву к 12 годам колонии за госизмену

© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийОглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене. 29 июля 2026
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене. 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии за госизмену.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии журналистку Дарью Шипачеву по обвинению в государственной измене, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд признал Шипачеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", - рассказал собеседник агентства.
Слушания проходили в закрытом режиме.
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