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В Москве мужчину арестовали за фото в футболке с ЛГБТ*-символикой - РИА Новости, 29.07.2026
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14:55 29.07.2026
В Москве мужчину арестовали за фото в футболке с ЛГБТ*-символикой

В Москве мужчину арестовали на 10 суток за фото в футболке с ЛГБТ-символикой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тушинский суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ*.
  • Он разместил свое фото в футболке с символикой в Telegram-сообществе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ* в Telegram, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Даниил Неонов признан виновным в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
"Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в инстанции.
Согласно постановлению суда Неонов разместил в принадлежащем ему Telegram-сообществе пост, содержащий его фото в футболке, на котором демонстрируется символика, сходная с символикой ЛГБТ*.
* Признано экстремистским и запрещено в России.
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