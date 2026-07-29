В Москве мужчину арестовали за фото в футболке с ЛГБТ*-символикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тушинский суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ*.
- Он разместил свое фото в футболке с символикой в Telegram-сообществе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ* в Telegram, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Даниил Неонов признан виновным в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
"Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в инстанции.
Согласно постановлению суда Неонов разместил в принадлежащем ему Telegram-сообществе пост, содержащий его фото в футболке, на котором демонстрируется символика, сходная с символикой ЛГБТ*.
* Признано экстремистским и запрещено в России.