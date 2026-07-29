В Москве мужчину арестовали за фото в футболке с ЛГБТ*-символикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Тушинский суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ*.

Он разместил свое фото в футболке с символикой в Telegram-сообществе.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию эмблемы движения ЛГБТ* в Telegram, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Даниил Неонов признан виновным в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

"Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в инстанции.

Согласно постановлению суда Неонов разместил в принадлежащем ему Telegram-сообществе пост, содержащий его фото в футболке, на котором демонстрируется символика, сходная с символикой ЛГБТ*.