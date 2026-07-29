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Суд признал арест экс-продюсера Газманова законным - РИА Новости, 29.07.2026
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12:12 29.07.2026
Суд признал арест экс-продюсера Газманова законным

Суд признал арест экс-продюсера Газманова Росса законным

© РИА Новости / Антон ДенисовСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд оставил без изменения решение о продлении срока содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россу.
  • Филипп Росс заявил о проблемах со здоровьем и о начале выплаты компенсации Олегу Газманову, а также выразил готовность оказывать содействие следствию.
  • Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года по обвинениям в мошенничестве и нарушении авторских прав.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшему продюсеру народного артиста РФ Олега Газманова Филиппу Россу, обвиняемому в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает корреспондент РИА Новости.
"Апелляционную жалобу защиты отклонить, признать решение Басманного районного суда законным", - огласила решение судья.
В ходе заседания обвиняемый заявил о проблемах со здоровьем и попросил изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией. Кроме того, Росса заявил, что уже начал выплачивать компенсацию Олегу Газманову, и выразил готовность оказывать содействие следствию.
Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также нарушение авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ). По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред. Сумма ущерба превышает 8 миллионов рублей.
Филипп Росса - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Экс-продюсер Газманова заявил о начале выплаты компенсации артисту
Вчера, 12:05
 
РоссияОлег Газманов
 
 
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