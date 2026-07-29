Суд признал арест экс-продюсера Газманова законным

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшему продюсеру народного артиста РФ Олега Газманова Филиппу Россу, обвиняемому в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает корреспондент РИА Новости.