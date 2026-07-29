Суд признал арест экс-продюсера Газманова законным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд оставил без изменения решение о продлении срока содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россу.
- Филипп Росс заявил о проблемах со здоровьем и о начале выплаты компенсации Олегу Газманову, а также выразил готовность оказывать содействие следствию.
- Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года по обвинениям в мошенничестве и нарушении авторских прав.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшему продюсеру народного артиста РФ Олега Газманова Филиппу Россу, обвиняемому в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает корреспондент РИА Новости.
"Апелляционную жалобу защиты отклонить, признать решение Басманного районного суда законным", - огласила решение судья.
В ходе заседания обвиняемый заявил о проблемах со здоровьем и попросил изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией. Кроме того, Росса заявил, что уже начал выплачивать компенсацию Олегу Газманову, и выразил готовность оказывать содействие следствию.
Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также нарушение авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ). По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред. Сумма ущерба превышает 8 миллионов рублей.