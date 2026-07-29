Суд оставил в силе приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову

Краткий пересказ от РИА ИИ Свердловский областной суд рассмотрел жалобы экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова, его адвоката и прокуратуры региона на приговор по делу о даче взяток.

Суд оставил в силе пятилетний срок в колонии, внеся корректировки только по части штрафа.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд, рассмотрев жалобы экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова, его адвоката и прокуратуры региона на приговор по делу о даче взяток, оставил в силе пятилетний срок в колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Аллаярову Денису Александровичу оставить без изменения", – сказала судья, но затем добавила, что в решение нижестоящей инстанции внесена корректировка: дополнительно с журналиста в доход государства взысканы 120 тысяч рублей – сумма взятки.

Аллаяров был на заседании по видеосвязи. Его защита поясняла, что просит отменить ему дополнительные наказания в виде штрафа и запрета заниматься журналистской деятельностью. На прениях прокурор отметил, что полагает несостоятельными доводы защиты о переквалификации статьи на более мягкую.

"Приговор считаю неадекватным и несоразмерным содеянному. Вину я признал, сумму взятки государству передал еще до вынесения приговора. Карпов практически выпросил эту взятку и получил условное. Приговор несправедлив еще и потому, что не было никакой общественной опасности, а если она была, можно было бы объяснить, в чем же она заключалась. Потерпевших в деле тоже нет", – высказался журналист.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля приговорил экс-редактора к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.

Позднее приговор обжаловали три стороны: сам экс-редактор, его адвокаты и прокуратура.