Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Александра Стубба о его призыве придерживаться концепции "мир через силу" в отношении России.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление президента Финляндии Александра Стубба о его призыве придерживаться концепции "мир через силу" в отношении России.

"Стубб, агент по отмыванию денег через Украину , делает все, чтобы эта машина продолжала работать", — высказался комментатор.

"Все вы — безумные поджигатели войны", — отметил другой.

"Стубб, заруби себе на носу: чем больше будет санкций против России , тем агрессивнее будут удары по Украине", — высказался очередной комментатор.

"Ты очень тупой человек", — заключили пользователи.

В среду президент Финляндии заявил, что законопроект о санкциях против России, обсуждаемый в США, в сочетании с 21-м пакетом европейских санкций якобы поможет улучшить положение Украины.

Ранее Bloomberg сообщил, что американские сенаторы от обеих партий согласовали новый пакет санкций против России по проекту покойного конгрессмена Линдси Грэма*. Издание указывает, что под санкции попадут иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны-покупательницы российских энергоносителей — на них будут наложены пошлины до 100%.

Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что введение США санкций против стран-импортеров российских энергоресурсов опасно для экономики всего мира.

Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет санкций, включающий запрет операций с рядом российских банков, меры против так называемого теневого флота и продление потолка цен на нефть.

В России не раз указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.