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"Ты очень тупой". Слова Стубба о России вызвали бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 29.07.2026
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17:07 29.07.2026

"Ты очень тупой". Слова Стубба о России вызвали бурную реакцию в Сети

© REUTERS / Muhammed Abdullah KurtarПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Muhammed Abdullah Kurtar
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Александра Стубба о его призыве придерживаться концепции "мир через силу" в отношении России.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление президента Финляндии Александра Стубба о его призыве придерживаться концепции "мир через силу" в отношении России.
"Стубб, агент по отмыванию денег через Украину, делает все, чтобы эта машина продолжала работать", — высказался комментатор.
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"Все вы — безумные поджигатели войны", — отметил другой.
"Стубб, заруби себе на носу: чем больше будет санкций против России, тем агрессивнее будут удары по Украине", — высказался очередной комментатор.
"Ты очень тупой человек", — заключили пользователи.
В среду президент Финляндии заявил, что законопроект о санкциях против России, обсуждаемый в США, в сочетании с 21-м пакетом европейских санкций якобы поможет улучшить положение Украины.
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Ранее Bloomberg сообщил, что американские сенаторы от обеих партий согласовали новый пакет санкций против России по проекту покойного конгрессмена Линдси Грэма*. Издание указывает, что под санкции попадут иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны-покупательницы российских энергоносителей — на них будут наложены пошлины до 100%.
Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что введение США санкций против стран-импортеров российских энергоресурсов опасно для экономики всего мира.
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет санкций, включающий запрет операций с рядом российских банков, меры против так называемого теневого флота и продление потолка цен на нефть.
В России не раз указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФинляндияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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