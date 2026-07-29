Рейтинг@Mail.ru
Ректор ВАВТ назвала число стран, с которыми активно торгует Россия - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 29.07.2026
Ректор ВАВТ назвала число стран, с которыми активно торгует Россия

Идрисова: Россия активно торгует со 180 странами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономика России остается открытой, страна активно торгует почти со 180 государствами мира.
  • Вектор внешнеторговой деятельности России изменился: доля товарооборота с западными государствами упала с более чем 54 % до 20 %, все больше значение в ВЭД играют страны Азии, Африки и Латинской Америки.
  • Львиная доля товарооборота РФ приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экономика России остается открытой, страна активно торгует почти со 180 государствами мира, рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
"Как показывает время, экономика нашей страны остается открытой, мы по-прежнему активно торгуем почти со 180 государствами мира, внешняя торговля остается важной составляющей экономической стратегии России", - сказала она.
При этом, по ее словам, очень круто меняется сейчас вектор внешнеторговой деятельности России.
"Судите сами: если еще пять лет назад более 54% товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего - страны Европы, то сейчас эта доля упала до 20%. Все больше в отечественной ВЭД значение играют страны так называемого Глобального Юга - Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота РФ приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию", - добавила собеседница агентства.
Вообще, уточнила Идрисова, "изменение вектора ВЭД - сложнейший процесс: он влечет за собой существенную трансформацию логистических и финансовых путей, международных страховых операций, без которых немыслима внешнеэкономическая деятельность".
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и КНР уже на сто процентов торгуют в рублях и юанях, заявил Лавров
20 мая, 20:27
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАзияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала