Ректор ВАВТ назвала число стран, с которыми активно торгует Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ Экономика России остается открытой, страна активно торгует почти со 180 государствами мира.

Вектор внешнеторговой деятельности России изменился: доля товарооборота с западными государствами упала с более чем 54 % до 20 %, все больше значение в ВЭД играют страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Львиная доля товарооборота РФ приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экономика России остается открытой, страна активно торгует почти со 180 государствами мира, рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.

"Как показывает время, экономика нашей страны остается открытой, мы по-прежнему активно торгуем почти со 180 государствами мира, внешняя торговля остается важной составляющей экономической стратегии России", - сказала она.

При этом, по ее словам, очень круто меняется сейчас вектор внешнеторговой деятельности России

"Судите сами: если еще пять лет назад более 54% товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего - страны Европы , то сейчас эта доля упала до 20%. Все больше в отечественной ВЭД значение играют страны так называемого Глобального Юга - Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота РФ приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию", - добавила собеседница агентства.