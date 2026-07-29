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На Ставрополье участники ОПГ получили сроки до 14,5 года - РИА Новости, 29.07.2026
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14:50 29.07.2026
На Ставрополье участники ОПГ получили сроки до 14,5 года

На Ставрополье участники ОПГ получили сроки до 14,5 года за недолив бензина

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ставропольском крае назначил от 7 до 14,5 лет лишения свободы организатору и 13 участникам преступной группировки за схему по недоливу бензина на заправках края в 2014–2017 годах.
  • Группировка внедрила вирусную программу в программное обеспечение сети АЗС, что приводило к недоливу топлива клиентам на 3–5 %.
  • Общий ущерб от незаконных действий составил более 60 миллионов рублей.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае назначил от 7 до 14,5 лет лишения свободы организатору и 13 участникам преступной группировки, которые в 2014-2017 годах организовали схему по недоливу бензина на заправках края, сообщили пресс-службы судов и прокуратуры региона.
Как установил суд, с 2014 по 2017 годы организатор сформировал группу сообщников, обладающих навыками работы с компьютерными устройствами и программным обеспечением. В группу он также привлек менеджеров и операторов различных АЗС Ставропольского края, совместно с которыми внедрил в программное обеспечение сети АЗС вирусную программу по недоливу топлива клиентам.
"Процент недолива составлял от 3 до 5%, в связи с чем без применения специального оборудования выявить его было практически невозможно. В результате незаконных действий клиентам заправок причинен ущерб на общую сумму более 60 миллионов рублей", - пояснили в прокуратуре.
По данным ведомства, в зависимости от роли и степени участия осужденные 14 человек признаны виновными по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 УК РФ (мошенничество), статье 273 УК РФ (создание и использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированной модификации информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации).
"Приговором суда организатор преступного сообщества осужден к лишению свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Там уточнили, что остальные фигуранты уголовного дела осуждены на сроки от 7 до 13 лет лишения свободы, двоим подельникам назначены условные сроки.
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