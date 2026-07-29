Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Анастасия Сухотина дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев за нарушения правил, включая попытки делать ставки на матчи и оказание влияния на других игроков.

Отстранение вступило в силу 17 июля 2026 года и продлится до 16 мая 2031 года, также Сухотина оштрафована на 30 тысяч долларов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Сухотина дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев за попытки делать ставки на матчи, оказание влияния на других игроков и уничтожение доказательств, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Отстранение теннисистки вступило в силу 17 июля 2026 года и продлится до 16 мая 2031 года. Сухотина также оштрафована на 30 тысяч долларов, из которых 22,5 тысячи являются условной частью наказания.

Изначально отрицавшая выдвинутые обвинения Сухотина признала восемь нарушений в период с 2019 по 2024 год. По данным ITIA, они постепенно становились более серьезными: от попыток делать ставки на теннисные матчи до попыток повлиять на других игроков и уничтожения доказательств.