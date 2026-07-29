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Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали - РИА Новости, 29.07.2026
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Теннис
 
17:02 29.07.2026
Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали

Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали за попытки делать ставки

© Фото : соцсети Анастасии СухотинойАнастасия Сухотина
Анастасия Сухотина - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : соцсети Анастасии Сухотиной
Анастасия Сухотина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анастасия Сухотина дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев за нарушения правил, включая попытки делать ставки на матчи и оказание влияния на других игроков.
  • Отстранение вступило в силу 17 июля 2026 года и продлится до 16 мая 2031 года, также Сухотина оштрафована на 30 тысяч долларов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Сухотина дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев за попытки делать ставки на матчи, оказание влияния на других игроков и уничтожение доказательств, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Отстранение теннисистки вступило в силу 17 июля 2026 года и продлится до 16 мая 2031 года. Сухотина также оштрафована на 30 тысяч долларов, из которых 22,5 тысячи являются условной частью наказания.
Изначально отрицавшая выдвинутые обвинения Сухотина признала восемь нарушений в период с 2019 по 2024 год. По данным ITIA, они постепенно становились более серьезными: от попыток делать ставки на теннисные матчи до попыток повлиять на других игроков и уничтожения доказательств.
Сухотиной 26 лет. Ее лучшим результатом в карьере было 607-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которого она достигла в августе 2019 года.
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