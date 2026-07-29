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В Стамбуле задержали мужчину, преследовавшего российскую туристку - РИА Новости, 29.07.2026
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20:29 29.07.2026
В Стамбуле задержали мужчину, преследовавшего российскую туристку

В Стамбуле полицейские задержали мужчину, преследовавшего российскую туристку

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские задержали мужчину, преследовавшего российскую туристку в центре Стамбула.
  • Задержанный — 31-летний Э. К., его поймали в стамбульском районе Эсенлер.
СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, преследовавшего российскую туристку в центре Стамбула, сообщила газета Hürriyet.
Туристка опубликовала в соцсетях снятое ее подругой видео, запечатлевшее мужчину, настойчиво преследующего девушку на набережной в центре Стамбула.
«
"Полицейские отреагировали на резонансное видео и установили, что на видео запечатлен 31-летний Э. К. Мужчину задержали в стамбульском районе Эсенлер", - сообщила газета.
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