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СМИ: США могут отложить назначение нового посла Франции в Вашингтоне - РИА Новости, 29.07.2026
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23:35 29.07.2026
СМИ: США могут отложить назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Reuters: США могут отложить назначение нового посла Франции в Вашингтоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция выразила критику в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.
  • США рассматривают возможность отложить или отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье.
  • Решение по кандидатуре Орелиана Ле Шовалье пока не принято, но США крайне разочарованы риторикой Парижа и обещают соответствующую реакцию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты могут отложить назначение или вовсе отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье после французской критики в адрес США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления французской делегации в знак протеста. Согласно данным агентства, причиной стало опубликованное в соцсетях 24 июля сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".
"Соединенные Штаты рассматривают возможность отложить или вовсе отклонить (кандидатуру) следующего посла Франции в Вашингтоне, выбранного президентом (Франции) Эммануэлем Макроном... Критика со стороны Франции, озвученная в публикации представительства Франции при ООН в Женеве в социальной сети, вызвала неподдельный гнев у ряда высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении Рейтер со ссылкой на четыре источника.
По словам собеседников агентства, решение касательно Орелиана Ле Шовалье еще не принято. Как заявил в комментарии Рейтер представитель госдепа, США крайне разочарованы риторикой Парижа, и в ответ на нее последует соответствующая реакция.
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