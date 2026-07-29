СМИ: США могут отложить назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Франция выразила критику в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.

США рассматривают возможность отложить или отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье.

Решение по кандидатуре Орелиана Ле Шовалье пока не принято, но США крайне разочарованы риторикой Парижа и обещают соответствующую реакцию.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты могут отложить назначение или вовсе отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье после французской критики в адрес США, передает Соединенные Штаты могут отложить назначение или вовсе отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье после французской критики в адрес США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления французской делегации в знак протеста. Согласно данным агентства, причиной стало опубликованное в соцсетях 24 июля сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".

"Соединенные Штаты рассматривают возможность отложить или вовсе отклонить (кандидатуру) следующего посла Франции в Вашингтоне, выбранного президентом (Франции) Эммануэлем Макроном... Критика со стороны Франции, озвученная в публикации представительства Франции при ООН в Женеве в социальной сети, вызвала неподдельный гнев у ряда высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении Рейтер со ссылкой на четыре источника.