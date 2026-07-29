Сестра Грэма* сфокусируется на внутренней политике, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике.
- Трамп считает, что Дарлин Грэм будет выдающимся сенатором.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике вместо внешней, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я много с ней разговаривал, и она гораздо больше сосредоточена на внутренних вопросах, включая стоимость жизни и цены", – сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп также выразил мнение, что Дарлин Грэм будет выдающимся сенатором.
Сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон дала согласие занять его кресло в сенате США на оставшуюся часть срока, который истекает в январе 2027 года, а также подтвердила свое намерение баллотироваться на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Такое решение она приняла после личного приглашения Трампа выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжить работу брата в конгрессе.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.