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Сестра Грэма* сфокусируется на внутренней политике, заявил Трамп - РИА Новости, 29.07.2026
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22:56 29.07.2026
Сестра Грэма* сфокусируется на внутренней политике, заявил Трамп

Трамп: сестра Грэма сфокусируется на внутренней политике

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике.
  • Трамп считает, что Дарлин Грэм будет выдающимся сенатором.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике вместо внешней, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я много с ней разговаривал, и она гораздо больше сосредоточена на внутренних вопросах, включая стоимость жизни и цены", – сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп также выразил мнение, что Дарлин Грэм будет выдающимся сенатором.
Сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон дала согласие занять его кресло в сенате США на оставшуюся часть срока, который истекает в январе 2027 года, а также подтвердила свое намерение баллотироваться на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Такое решение она приняла после личного приглашения Трампа выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжить работу брата в конгрессе.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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