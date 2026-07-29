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Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским - РИА Новости, 29.07.2026
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22:45 29.07.2026 (обновлено: 22:53 29.07.2026)

Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
"Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп заявил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт
Вчера, 22:44
 
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