Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским.

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

"Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.