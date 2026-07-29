Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
"Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".