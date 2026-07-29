Трамп заявил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что на встрече с Зеленским сказал ему завершить украинский конфликт.

Она прошла накануне в закрытом режиме.

Ее содержание официально не раскрывалось.

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что призвал Владимира Зеленского завершить украинский конфликт.

"Мне хотелось бы, чтобы он прекратил <...>. Я сказал ему: я хочу закончить войну", — заявил глава Белого дома журналистам.

Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей.

Встреча прошла накануне в закрытом режиме. По ее итогам Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее СМИ сообщили, что Штаты сочли более безопасным вместо этого выпускать их в Польше.

Сам Трамп без подробностей охарактеризовал переговоры как очень хорошие.

На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025 году. Марко Рубио же подчеркнул, что для этого нужны новые идеи и предложения.