Трамп заявил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что на встрече с Зеленским сказал ему завершить украинский конфликт.
- Она прошла накануне в закрытом режиме.
- Ее содержание официально не раскрывалось.
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что призвал Владимира Зеленского завершить украинский конфликт.
"Мне хотелось бы, чтобы он прекратил <...>. Я сказал ему: я хочу закончить войну", — заявил глава Белого дома журналистам.
Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей.
Сам Трамп без подробностей охарактеризовал переговоры как очень хорошие.
На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025 году. Марко Рубио же подчеркнул, что для этого нужны новые идеи и предложения.
В конце июня Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что хотя Москва и готова к дипломатии, она обладает и достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.