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Трамп заявил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт - РИА Новости, 29.07.2026
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22:44 29.07.2026 (обновлено: 23:53 29.07.2026)
Трамп заявил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт

Трамп заявил, что на встрече с Зеленским накануне сказал ему завершить конфликт

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что на встрече с Зеленским сказал ему завершить украинский конфликт.
  • Она прошла накануне в закрытом режиме.
  • Ее содержание официально не раскрывалось.
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что призвал Владимира Зеленского завершить украинский конфликт.
"Мне хотелось бы, чтобы он прекратил <...>. Я сказал ему: я хочу закончить войну", — заявил глава Белого дома журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп дал России еще больше времени. Но успеть нужно
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей.
Встреча прошла накануне в закрытом режиме. По ее итогам Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее СМИ сообщили, что Штаты сочли более безопасным вместо этого выпускать их в Польше.
Сам Трамп без подробностей охарактеризовал переговоры как очень хорошие.
На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025 году. Марко Рубио же подчеркнул, что для этого нужны новые идеи и предложения.
В конце июня Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что хотя Москва и готова к дипломатии, она обладает и достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Вчера, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровМарко РубиоВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
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