Краткий пересказ от РИА ИИ Конфликт на Украине не привел к снижению экспорта нефти и дизельного топлива из России, вопреки опасениям предыдущей администрации США.

Рост цен на нефть в 2022 году стал следствием страха и неэффективного управления, признал глава минэнерго США Крис Райт.

Террористические атаки Украины на российские НПЗ ударили по общемировым объемам предложения дизельного топлива, что уже сказывается на росте цен по всему миру.

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Вопреки опасениям занимавшего пост президента США Джо Байдена о снижении поставок, Россия не сокращала экспорт нефти и дизельного топлива в ходе конфликта на Украине, а последовавший в 2022 году рост цен стал следствием страха и неэффективного управления предыдущей администрации, признал глава минэнерго США Крис Райт.

« "Конфликт на Украине не нарушил поставки нефти. Это был лишь страх перед возможными сбоями. Администрация Байдена опасалась, что Россия сократит экспорт нефти или дизельного топлива, однако россияне этого не сделали. Сказались только страх и неэффективное управление (команды Байдена - ред.)", - заявил Райт в эфире телеканала Bloomberg TV.

При этом, говоря о текущем запрете на экспорт дизеля из РФ, Райт подтвердил, что террористические атаки Украины на российские НПЗ ударили по общемировым объемам предложения. Руководитель ведомства подчеркнул, что вызванный этим дефицит дизельного топлива уже сказывается на росте цен по всему миру.

Российское руководство и представители топливно-энергетического комплекса неоднократно подчеркивали, что, несмотря на западные санкции и ограничения, страна сохраняет статус надежного участника глобального энергетического рынка.