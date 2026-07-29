Рейтинг@Mail.ru
Россия не сокращала экспорт нефти, заявил глава Минэнерго США - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 29.07.2026
Россия не сокращала экспорт нефти, заявил глава Минэнерго США

Глава Минэнерго США Райт: конфликт на Украине не сократил экспорт нефти из РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине не привел к снижению экспорта нефти и дизельного топлива из России, вопреки опасениям предыдущей администрации США.
  • Рост цен на нефть в 2022 году стал следствием страха и неэффективного управления, признал глава минэнерго США Крис Райт.
  • Террористические атаки Украины на российские НПЗ ударили по общемировым объемам предложения дизельного топлива, что уже сказывается на росте цен по всему миру.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Вопреки опасениям занимавшего пост президента США Джо Байдена о снижении поставок, Россия не сокращала экспорт нефти и дизельного топлива в ходе конфликта на Украине, а последовавший в 2022 году рост цен стал следствием страха и неэффективного управления предыдущей администрации, признал глава минэнерго США Крис Райт.
«

"Конфликт на Украине не нарушил поставки нефти. Это был лишь страх перед возможными сбоями. Администрация Байдена опасалась, что Россия сократит экспорт нефти или дизельного топлива, однако россияне этого не сделали. Сказались только страх и неэффективное управление (команды Байдена - ред.)", - заявил Райт в эфире телеканала Bloomberg TV.

При этом, говоря о текущем запрете на экспорт дизеля из РФ, Райт подтвердил, что террористические атаки Украины на российские НПЗ ударили по общемировым объемам предложения. Руководитель ведомства подчеркнул, что вызванный этим дефицит дизельного топлива уже сказывается на росте цен по всему миру.
Российское руководство и представители топливно-энергетического комплекса неоднократно подчеркивали, что, несмотря на западные санкции и ограничения, страна сохраняет статус надежного участника глобального энергетического рынка.
Россия также не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Райт отказался гарантировать краткосрочный характер скачка цен на нефть
15 марта, 16:58
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала