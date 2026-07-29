В штате Флорида впервые за 60 лет казнили двух заключенных в один день

USA Today: во Флориде впервые за 60 лет казнили двух заключенных в один день

© AP Photo / Jacquelyn Martin Статуя Фемиды у здания федерального суда в США © AP Photo / Jacquelyn Martin Статуя Фемиды у здания федерального суда в США. Архивное фото