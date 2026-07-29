В штате Флорида впервые за 60 лет казнили двух заключенных в один день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Флорида впервые за более чем 60 лет были приведены в исполнение два смертных приговора в один день.
- С начала года на долю Флориды приходится 63% всех казней, осуществленных в США.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два смертных приговора были приведены в исполнение в один день в штате Флорида впервые за более чем 60 лет, сообщает газета USA Today.
"Флорида казнила двух заключенных, что стало первой двойной казнью за более чем 60 лет", - говорится в материале.
Сначала путем инъекции был предан смерти бывший полицейский, который в 1987 году изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.
Спустя всего пять часов в той же комнате казнили 80-летнего мужчину, который убил родителей невесты в 1986 году. Он стал старейшим казненным в истории штата Флорида, пишет издание.
Последний раз двух человек в один день там казнили в 1964 году. Газета отмечает, что Флорида лидирует в США по числу приведения в исполнение смертных приговоров: с начала этого года на ее долю приходится 63% всех казней, осуществленных в стране.
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