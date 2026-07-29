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Посольство России назвало попытки США ужесточить санкции бессмысленными - РИА Новости, 29.07.2026
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21:17 29.07.2026
Посольство России назвало попытки США ужесточить санкции бессмысленными

Посольство РФ: новые санкции против России нанесут ущерб США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российском посольстве в США подчеркнули, что попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике.
  • Сенат США предварительно поддержал законопроект о введении 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
  • Законопроект также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, а новые рестрикции ударят по самим Соединенным Штатам, подчеркнули в российском посольстве в США.
"Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США", - говорится в официальном заявлении дипмиссии РФ.
Во вторник сенат США поддержал в ходе предварительного голосования очередной антироссийский законопроект авторства недавно умершего сенатора-русофоба Линдси Грэм* о введении 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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