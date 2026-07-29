Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском посольстве в США подчеркнули, что попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике.
- Сенат США предварительно поддержал законопроект о введении 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
- Законопроект также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, а новые рестрикции ударят по самим Соединенным Штатам, подчеркнули в российском посольстве в США.
"Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США", - говорится в официальном заявлении дипмиссии РФ.
Во вторник сенат США поддержал в ходе предварительного голосования очередной антироссийский законопроект авторства недавно умершего сенатора-русофоба Линдси Грэм* о введении 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.