Посольство России назвало попытки США ужесточить санкции бессмысленными

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, а новые рестрикции ударят по самим Соединенным Штатам, подчеркнули в российском посольстве в США.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.



* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.