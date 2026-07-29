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В Сенате США нет договоренностей по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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20:59 29.07.2026 (обновлено: 21:03 29.07.2026)
В Сенате США нет договоренностей по санкциям против России, пишут СМИ

Адранья: в Сенате США нет договоренностей по санкциям против России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шахин заявила, что сейчас нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ после первого процедурного голосования.
  • Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США, а также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
  • Сенату необходимо провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сенатор-демократ США Джин Шахин заявила, что сейчас нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ после первого процедурного голосования, утверждает корреспондент издания Punchbowl Энтони Адранья.
Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
"Главный демократ в комитете по международным делам сенатор Шахин говорит, что пока "нет" прогресса в достижении договоренности о сроках по законопроекту о санкциях против России", - пишет Адранья в соцсети X.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

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