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В Египте неизвестный дрон атаковал американский танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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19:42 29.07.2026 (обновлено: 21:32 29.07.2026)
В Египте неизвестный дрон атаковал американский танкер, пишут СМИ

Reuters: целью атаки дрона в Египте стал американский танкер

© СоцсетиПожар в египетском порту Дамиетта
Пожар в египетском порту Дамиетта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети
Пожар в египетском порту Дамиетта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из танкеров с СПГ, горящих в египетском порту, принадлежит США, передает Reuters.
  • Как отмечается, по нему ударил беспилотник.
  • По данным египетских властей, погибших и пострадавших нет.
ЛОНДОН, 29 июл — РИА Новости. Один из танкеров с СПГ, горящих в египетском порту Дамиетта в Средиземном море, принадлежит Соединенным Штатам, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
"Беспилотник ударил по принадлежащему США танкеру для хранения газа в средиземноморском порту Дамиетта в Египте", — говорится в публикации.
Тем временем источники в органах безопасности сообщили телеканалу Al-Hadath, что информация об атаке дронов соответствуют действительности.
Ранее египетская газета Al-Nahar писала, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах, идет оценка ущерба. Как уточнило Министерство нефти и природных ресурсов Египта, всего пожар охватил два судна, погибших и пострадавших нет.
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