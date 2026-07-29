В Египте неизвестный дрон атаковал американский танкер, пишут СМИ

Тем временем источники в органах безопасности сообщили телеканалу Al-Hadath, что информация об атаке дронов соответствуют действительности.

Ранее египетская газета Al-Nahar писала, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах, идет оценка ущерба. Как уточнило Министерство нефти и природных ресурсов Египта, всего пожар охватил два судна, погибших и пострадавших нет.