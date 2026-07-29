Военные США помогли провести через Ормузский пролив 500 млн баррелей нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала мая американские военные помогли обеспечить проход около 1 тысячи судов через Ормузский пролив.
- Обеспечена транспортировка 500 миллионов баррелей сырой нефти.
НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Американские военные с начала мая помогли обеспечить проход через Ормузский пролив около 1 тысячи судов и 500 миллионов баррелей сырой нефти, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
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"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тысячи судов и транспортировку 500 миллионов баррелей сырой нефти", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.
По данным командования, коммерческие суда продолжают проходить через пролив при поддержке американских военных.