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Военные США помогли провести через Ормузский пролив 500 млн баррелей нефти - РИА Новости, 29.07.2026
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18:51 29.07.2026
Военные США помогли провести через Ормузский пролив 500 млн баррелей нефти

CENTCOM: США с мая помогли провести по Ормузскому проливу 500 млн баррелей нефти

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала мая американские военные помогли обеспечить проход около 1 тысячи судов через Ормузский пролив.
  • Обеспечена транспортировка 500 миллионов баррелей сырой нефти.
НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Американские военные с начала мая помогли обеспечить проход через Ормузский пролив около 1 тысячи судов и 500 миллионов баррелей сырой нефти, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
«
"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тысячи судов и транспортировку 500 миллионов баррелей сырой нефти", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.
По данным командования, коммерческие суда продолжают проходить через пролив при поддержке американских военных.
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