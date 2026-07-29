Военные США помогли провести через Ормузский пролив 500 млн баррелей нефти

НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Американские военные с начала мая помогли обеспечить проход через Ормузский пролив около 1 тысячи судов и 500 миллионов баррелей сырой нефти, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.